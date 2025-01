Getty Images

Il pareggio dela Catanzaro spalanca le porte della fuga in testa al, vincente 5-3 contro il Sudtirol. Gli emiliani hanno ora cinque punti di vantaggio in classifica sui toscani e, per i bookie, mettono le mani sulla vittoria della Serie B, offerta a 1,16 su. Alle loro spalle è ancora viva la lotta per la promozione. Il Pisa vede la Serie A, in lavagna, a 1,15.Lo 0-4 contro la Carrarese rilancia lo(ora a -5 dai toscani) che non vinceva da tre partite: i liguri avanzano da 3 a 2. Stabile la Cremonese a 3,25 dopo il 3-1 su Cosenza. Vittoria interna anche per il Palermo (che significa quota 4) ai danni della Juve Stabia, che perde terreno da 6,50 a 7,50. Ancora in corsa il Bari a 5 e il Catanzaro a 6.