Lunga intervista quest'oggi sulle colonne di Tuttosport per il sindaco di Genova Marco Bucci.



Il primo cittadino, interpellato soprattutto sullo stato dell'arte relativo ai lavori del nuovo viadotto sul Polcevera, ha parlato marginalmente anche di calcio: “Allo stadio vado soltanto in occasione dei derby - ha svelato Buci - li ho vissuti tutti da quando sono sindaco. È una festa della città a cui voglio partecipare, tanto più che le nostre due tifoserie hanno sempre tenuto comportamenti corretti e sportivi. Io tifo Samp e Genoa, non ho preferenze".



Il sindaco ha poi affrontato anche l'annosa questione relativa al Luigi Ferraris, impianto di proprietà comunale in gestione ai due club cittadini: "Sullo stadio la mia posizione è semplice: lo stadio è in vendita. Ora i proprietari del Ferraris sono i cittadini genovesi che chiedono un investimento significativo per fare tante cose. Siamo disposti a venderlo anche a una società diversa dai due club di Serie A, naturalmente se si presentasse con una proposta convincente. E siamo disponibili anche a valutare progetti che prevedano un’eventuale costruzione di un altro impianto. Restando al Ferraris, l’ideale sarebbe che Samp e Genoa comprassero lo stadio o, in alternativa, che lo affittassero per lungo tempo in modo da poterci investire. Abbiamo bisogno di uno stadio in grado di offrire altri servizi e possa essere un centro all’avanguardia“.