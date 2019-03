Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su

anche se in effetti so bene di essere una semplice calciatrice dilettante costretta a lavorare durante la settimana per far quadrare i conti. Chiedo di rimanere anonima in questo mio sfogo perché non voglio fare la protagonista né voglio mettere in difficoltà il presidente della mia squadra né le mie stesse compagne.Sembrerebbe quasi che il nostro crescere come movimento calcistico dia fastidio a qualcuno, perché si devono all'improvviso occupare di noi, commentare le nostre partite, dare spazio alle nostre imprese agonistiche.: uomini, donne e bambini! Invito a venirci a osservare, siamo in grado, infatti, di offrire anche uno spettacolo interessante e divertente. Ci alleniamo tanto quanto gli uomini e contemporaneamente lavoriamo o andiamo all'università! Ed è per questo - e non solo - che dobbiamo essere rispettate, se non addirittura ammirate.In altri Paesi il calcio femminile è uno sport professionistico, seguitissimo dal pubblico e dai mass media. Qual è la ragione? Forse, e mi dispiace porre questi interrogativi (ma non posso farne a meno!), perché, perché le donne devono rimanere a casa ai fornelli e a stirare le camicie...Chiedo ai vostri utenti di darmi/ci delle risposte! Noi siamo delle atlete che rivendicano non di diventare per forza calciatrici professioniste (anche se ci speriamo), ma il rispetto come donne (ancor prima che come calciatrici) quello sì, assolutamente sì! E lo urlo con forza mentre scrivo questa lettera che spero possiate, vogliate pubblicare! Grazie! Calciatrice anonima di serie ACara Calciatrice,non posso che condividere ogni parola della tua lettera coraggiosa, che sarebbe però stata ancora più coraggiosa se fosse stata firmata.Rispetto in ogni caso la tua posizione, ma