Sorteggio lungo, noioso e svuotato della sua mistica. Ma la nuova Champions promette spettacolo

Come Cristiano, in tanti del resto. Spiegarla alle fidanzate o alle mammeE gli sguardi che si perdono. Serve il disegnino. Serve lo schemino.In realtà non è poi nemmeno così complicata. Solo. L'ambasciatore che "porta sfiga" perché di squadra che hai sempre odiato; oppure amato, e allora eri convinto che proprio lui potesse fare tutta la differenza del mondo. Perché era nel giorno del sorteggio, che fosse agosto o dicembre, che passavano tutte le speranze. Perché in quel ruotare, estrarre, aprire e leggere si racchiudevano quei brividi o quelle delusioni che portavano a farti esclamare "dai che è l'anno buono", oppure "ma quando mai passiamo". Perché in quelle palline sentivi ci fosse, banalmente, il tuo destino.

- la nuova Champions League ci ha levato anche questo: il brivido del sorteggio. Oggi, la pallina, è rimasta più che altro per ricordarci le emozioni che furono. Per il resto, è un oggetto svuotato del suo senso, della sua mistica. Utile solo a rammentare che prima o poi toccherà anche a te e un freddo algoritmo, in 2 secondi e mezzo circa, scriverà il tuo destino per l'intera stagione.

Perché davvero si ha la sensazione che ogni partita avrà un peso specifico tutto suo, che i match 'inutili' saranno davvero ridotti all'osso. In fondo per quel 24° posto che terrà accesi sogni e speranze di tanti, basterà poco.- il capoccia che se l'è inventata, direbbero ancora a Trastevere -E poi, lì, nella terra di mezzo, avremo probabilmente una maggioranza di squadre a cui sarà impossibile fare calcoli, e a cui al tempo stesso cambieranno prospettive e accoppiamenti per ogni singolo punto, persino per ogni singolo gol fatto o subito. Insomma,E nei tempi cupi in cui viviamo di crisi economiche cicliche, conflitti, ed emergenze continue - più o meno vere, più o meno indotte - le novità ci fanno paura. Ma questa, sorteggio a parte, non sembra poi così male.