Spagna, Jesus Navas lascia la nazionale dopo la finale: "Gioco con un'anca danneggiata da diversi anni"

AFP via Getty Images

dice addio alla nazionale. Il terzino spagnolo che nella semifinale europea contro la Francia ha preso il posto dello squalificato Carvajal è arrivato al capolinea della sua carriera con La Roja. All'età di(va per i 39 a novembre), il fisico cede agli acciacchi, tanto che proprio nella semifinale il terzino è stato costretto al cambio per infortunio. Ora, NavasA confermare i guai fisici è stato lo stesso Navas, che in un'intervista riportata da Marca ha dichiarato: "Ci sono momenti in cui si blocca ed è più difficile. All'intervallo contro la Francia ero molto dolorante, ma volevo continuare e aiutare la squadra".

Nella giornata di domani, alla vigilia della finalissima di Euro 2024 contro l'Inghilterra, Jesus Navas. Sarà l'occasione per congedarsi al meglio, un saluto concessogli da una nazionale a cui ha dato molto durante la sua carriera. Lui che ha collezionato con la Spagna 56 presenze, condite da 5 gol e soprattutto dalla vittoria dei Mondiali nel 2010 (è l'unico di quella rosa convocato per Euro 2024), degli Europei nel 2012 e della Nations League nel 2023.