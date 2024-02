Provateci voi a trovare nuovi aggettivi per. È impossibile. Dopo la partita col Chelsea lo hanno criticato per aver sbagliato due gol, dieci giorni dopo in FA Cup col Luton ne ha fatto cinque. In meno di un’ora. E nessuno ha più aperto bocca.- Erling Haaland è un giocatore pazzesco che a 23 anni ha fatto 241 gol in 294 partite; più 53 assist. Una macchina da guerra dove ogni meccanismo gira alla perfezione.. Nel Mölde le reti diventano 20 più 5 assist in 50 partite.- Poi arriva il momento dello step successivo. Il Salisburgo, il trampolino di lancio. Bastano 27 partite per accendere i riflettori su di lui: 29 gol e 7 assist in quel periodo.: visita la Continassa, va allo Stadium e si fa anche fotografare con un cappellino della squadra. Ma alla fine sceglie il Borussia Dortmund, col quale fa 86 gol e 23 assist in 89 partite. Al Manchester City è quasi a quota 100 gol e 15 passaggi decisivi in poco più di 80 partite. Un alieno.- A vent’anni ha debuttato con la Norvegia senza mai più togliersi la maglia della nazionale:. Ma il dato clamoroso è quello di maggio 2019, quando durante il Mondiale Under 19 la Norvegia di Haaland fa 12 gol all’Honduras nella fase a gironi. E lui ne segnò 9.