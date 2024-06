Stefanelli lascia il Pisa, è ufficiale. La Juventus lo aspetta

L'ADDIO DI AQUILANI AL PISA

E' una giornata di addii in casa. Non solo quello del tecnico, che ha annunciato via Instagram la decisione di lasciare i toscani, se ne va anche un pezzo di dirigenza.Il direttore sportivo(foto Pisasportingclub.com) infatti va via con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto (2025), una decisione consensuale.- Lo ha reso noto il Pisa con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.

La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera".- Per Stefanelli è pronto un posto alla, dove raccoglierà l'eredità di Giovanni Manna e affiancherà, ritrovandolo dopo le esperienze al Carpi in Serie B e al Napoli, dove Stefanelli per un anno svolse il ruolo di direttore sportivo dell'Under 19.

CHI E' STEFANELLI, SCELTO DALLA JUVENTUS E DA GIUNTOLI