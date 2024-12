Stella Rossa, Milojevic: "Fallo netto sul gol, è una vergogna. Qualcuno non ci ha voluto dare un punto"

Getty Images

Vladan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta dei suoi in casa del Milan, queste le sue parole."C'è ile l'arbitro non ha fischiato. Punto"."Non siamo riusciti a portare punti a casa perchéOggi è una. In Champions League non si può negare in maniera cosìun fallo, anche con un sorriso stampato sulla faccia. Noi arriviamo da un Paese piccolo, la Serbia, con molti problemi e molte sfide, ed oggi sono la persona più orgogliosa al mondo in questo momento".

- "Abbiamo giocato a San Siro contro un grande Milan. Ma mi interessa pensare che