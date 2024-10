BELGA MAG/AFP via Getty Images

(mercoledì 2 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la seconda giornata della nuova Champions League. Si gioca al Worthersee Stadion di Klagenfurt in Austria. Arbitra l'azero Aliyar Aghayev, assistito dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali con Tural Kurbanov quarto uomo, gli inglesi David Coote e Stuart Attwell al Var. Assenti per infortunio Wuthrich e Gorenc Stankovic oltre allo squalificato Lavalée da una parte, Meijer dall'altra. Nel primo turno hanno perso entrambe le squadre: lo Sturm sul campo del Brest, il Club Brugge in casa contro il Borussia Dortmund. Nella prossima giornata gli austriaci giocano ancora in casa con lo Sporting Lisbona, mentre la squadra belga gioca contro il Milan a San Siro.

Partita: Sturm Graz-Club Brugge.Data: mercoledì 2 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Sky Sport 254.Streaming: Sky Go, NOW.- Sturm Graz-Club Brugge viene trasmessa in diretta tv via satellite su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l'app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

- Telecronaca affidata a Manuel Favia.: Scherpen; Johnston, Aiwu, Geyrhofer, Gazibegovic; Yalcouye, Chukwuani, Boving; Kiteishvili; Camara, Biereth.. Ilzer.: Mignolet; Seys, Ordonez, Jashari, Mechele, De Cuyper; Skov Olsen, Onyedika, Vanaken, Tzolis; Jutglà.. Hayen.