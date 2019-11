Suso è a fortissimo rischio per la partita di domani contro la Lazio. L'attaccante spagnolo non ha preso parte all'allenamento di oggi a causa di un problema fisico e, salvo colpi di scena, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di San Siro contro l'undici di Simone Inzaghi. Una tegola non di poco conto se si considera che l'esterno andaluso era reduce dal gol-partita contro la Spal dopo un periodo molto negativo e che costringe il tecnico rossonero a rimescolare nuovamente le carte.



A 24 ore dal fischio di inizio della gara, Pioli ha in mente diverse opzioni per la sostituzione di Suso: il favorito è Castillejo, titolare anche in occasione dell'ultimo turno di campionato, ma non sono da scartare le opzioni alternative che portano a Rebic e Leao.