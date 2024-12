Taranto-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il, nella diciottesima giornata del Girone C di Serie C, è obbligato a non fallire. La trasferta in casa di unavvolto da caos e incertezze societarie, tra penalizzazioni e nubi sul futuro, offre alla squadra di Toscano una chance ghiottissima per consolidare il proprio piazzamento Playoff e rimanere in scia della primissime della classe.Discorso diametralmente opposto per i pugliesi, che stanno onorando sul campo il campionato ma che a causa dei 'meno' ricevuti si ritrovano ultimissimi e staccati dalle rivali per la salvezza.In questa pagina tutto ciò che c'è da sapere su Taranto-Catania: data, orario, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

* Partita: Taranto-Catania* Data: domenica 8 dicembre 2024* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky Go: Del Favero; Marong, De Santis, Verde; Garau, Speranza, Matera, Mastromonaco; Giovinco; Battimelli, Zigoni. All. Cazzarò.: Bethers; Castellini, Di Gennaro, Anastasio; Raimo, Jimenez, Verna, Carpani; Stoppa; Inglese, D'Andrea. All. Toscano.

