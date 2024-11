Scontri tra tifosi del Maccabi Tel Aviv e dell'Ajax: 10 israeliani feriti, Netanyahu manda aerei in soccorso

ANP/AFP via Getty Images

Serata di scontri ad Amsterdam, dovein occasione della partita di Europa League contro l’Ajax.- A riportarlo è l’Ansa, che riprende quanto rende noto il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico citato dai media israeliani." ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam.

- “Il primo ministro Netanyahu - si legge in una nota ufficiale - ha dichiarato di considerare con la massima serietà l'attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha richiesto una maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi.". Il premier olandese Dick Schoof ha commentato così l'accaduto: "Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam - ha scritto su X - Attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte". Inoltre assicura che "i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti. Adesso nella capitale regna il silenzio".

- Gli scontri sono scoppiati nella notte nel centro della capitale olandese dopo la partita vinta 4-0 dall'Ajax contro gli israeliani. Le autorità locali affermano di aver effettuato- Il leader dei sovranisti olandesi Geert Wilders ha commentato così gli scontri tra attivisti pro Palestina e i tifosi del Maccabi: "Un pogrom nelle strade di Amsterdam. Siamo diventati la Gaza d'Europa.. Le autorità saranno ritenute responsabili per la loro incapacità di proteggere i cittadini israeliani. Sembra una caccia all'ebreo nelle strade. Arrestate e deportate la feccia multiculturale che ha attaccato i sostenitori del Maccabi Tel Aviv nelle nostre strade".