La stagione non è ancora giunta al termine ma il Torino sta già definendo la prima cessione: quella di Lucas Boyé all'Elche. La società spagnola ha infatti fatto sapere di avere intenzione di esercitare la clausola per il riscatto del cartellino dell'attaccante (arrivato la scorsa estate in prestito).



Boyé da tempo non rientra più nei piani della società granata che, nelle ultime stagioni, lo aveva infatti sempre ceduto in prestito. Ora arriva l'addio a titolo definitivo .