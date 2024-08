Getty Images

Torino, ecco i numeri di maglia scelti da Maripan e Walukiewicz

14 minuti fa



Sebastian Walukiewicz ha scelto il numero 4 per questa sua nuova avventura al Torino, un numero che ha un certo peso, considerato che l'anno scorso era quella di Alessandro Buongiorno, un giocatore molto importante per la squadra granata, nonché vicecapitano. La sua nuova maglia numero 4 il difensore polacco la indosserà quest'oggi al Penzo: è infatti già stato convocato da Paolo Vanoli.



A Venezia non c'è invece Guillermo Maripan perché non è arrivato in tempo in transfer internazionale. Il centrale cileno per la sua nuova avventura al Torino ha scelto come numero di maglia il 13. Anche in questo caso si tratta di un'eredità pesante, considerato che il 13 nella scorsa stagione era il numero del capitano del Torino: Ricardo Rodriguez. Dopo che il contratto dello svizzero è scaduto, il 13 era rimasto libero.