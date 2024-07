Torino, in arrivo Coco: le cifre dell'affare

Getty

Ilsta per mettere a segno il primo colpo in entrata di questa sessione di mercato: è infatti in arrivo dalil difensore. Il centrale era corteggiato anche dalma la società granata è riuscita a battere la concorrenza grazie a un'offerta superiore: 7,5 milioni di euro per il cartellino del difensore, nonostante avesse il contratto in scadenza fra un anno, nel 2025.Coco in serata arriverà a Torino e domani mattina sosterrà le visite mediche con la nuova società, poi firmerà il contratto e inizierà finalmente a lavorare agli ordini di. Mercoledì partirà quindi insieme ai propri compagni di squadra per Pinzolo, dove il Torino sarà in ritiro fino a fine mese.

Coco avrà il difficile compito di sostituire Alessandro Buongiorno nella difesa granata: un compito non facile da portare a termine ma che per il centrale può rappresentare una grande occasione per la sua carriera.