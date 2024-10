Getty Images

La conferenza stampa era iniziata da pochi minuti quandoha fatto un annuncio a sorpresa: “omani ci sarà”. Eppure, appena una decina di giorni fa, ilaveva comunicato che gli esami a cui il terzino si era sottoposto avevano evidenziato una lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro, un infortunio che richiede almeno un paio di mesi di stop, non certo una decina di giorni. Ma lo stupore generale per l’annuncio è durato pochi istanti, perché lo stesso Vanoli ha poi svelato il mistero: “”. Un errore che è stato mal digerito dal tecnico granata che ha poi sbottato: “o. Se si vuole arrivare ad alti livelli tutte le aree devono crescere, bisogna raggiungere tutti uno step successivo. Dobbiamo imparare a non sbagliare, perché anche i dettagli fanno la differenza”.

Un Vanoli così arrabbiato in conferenza stampa non lo si vedeva dall’estate, da quando era stato ceduto Raoul Bellanova all’Atalanta. E anche in quel caso il suo sentimento era mischiato alla delusione. Lo sfogo dell’allenatore ha permesso di capire anche quanto sia perfezionista e attento ai dettagli e quanto voglia che anche chi lo circonda lo sia. “, fare il vaccino antinfluenzale se si hanno a casa dei bambini. Tutti, io per prima, dobbiamo fare uno step in più.”.

Non è stata comunque la prima volta che un allenatore del Torino in conferenza stampa si sfogasse per gli errori dello staff medico, lo aveva fatto anche Ivan, al suo primo anno sulla panchina granata: la conseguenza in quel caso furono le dimissioni dell’allora responsabile sanitario, il, con cui il tecnico croato aveva però avuto già diversi scontri.