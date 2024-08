Torino, le pagelle di CM: Zapata è una certezza, Sanabria bocciato

Getty Images

bravo nel primo tempo ad alzare in angolo la conclusione dalla distanza di Fumagalli. Poi deve sbrigare solamente l’ordinaria amministrazione.gioca come braccetto di destra della difesa a tre. Tiene bene la propria posizione ed è autore anche di qualche buona chiusura difensiva.questa sera al debutto assoluto con la maglia del Torino. Positivo il suo esordio: guida bene la linea a tre e nel primo tempo si rende anche pericoloso dagli sviluppi di un angolo con un colpo di testa che termina però fuori.

commette qualche sbavatura in fase di impostazione ma la sua prestazione è comunque sufficiente.(Dal 42’ s.t.: sfreccia in più di un’occasione sulla fascia destra dimostrando di essere cresciuto dal punto della condizione fisica rispetto alle amichevoli estive. Non sempre però è lucido al momento del cross.(Dal 20’ s.t.: entra bene ed è anche pericoloso di testa): è uno die migliori nel Torino questa sera. Il numero 28, che agisce nel ruolo di mezzala destra, tocca diversi palloni e si fa vedere anche diverse volte nell’area di rigore avversaria.

buona la prestazione del polacco in mezzo al campo. Gioca con la solita grinta ed è prezioso in fase difensiva ma è autore anche di alcuni buoni spunti in fase offensiva.(Dal 21’ s.t.: fa sentire i suoi muscoli)sembrava destinato ad andare allo Zenit San Pietroburgo, invece è rimasto ed è stato decisivo per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia: suo il cross da cui è arrivato l’autogol di Camporese che ha permesso al Torino di sbloccare il risultato dopo pochi secondi.(Dal 37’ s.t.

: spinge meno rispetto a quanto da Bellanova sulla fascia opposta del campo. Si limita più che altro a svolgere il proprio compitino ma senza particolari squilli.: era in ballottaggio con Adams per una maglia da titolare, alla fine ha vinto il ballottaggio ma non ha sfruttato al meglio l’occasione. L’attaccane paraguaiano si è visto poco, pochissimo e non è mai riuscito a rendersi insidioso.(Dal 20’ s.t.ottimo esordio, suo l’assist per il 2-0 di Zapata): contro il Cosenza gioca la sua prima partita da capitano del Torino, una partita che certamente ricorderà e che onora al meglio con il gol del 2-0 che chiude la partita.

: da salvare c’è il risultato e il passaggio del turno ma dal punto di vista del gioco ci si sarebbe aspettati di più dal Torino che costruisce davvero poco.