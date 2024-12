La partita di Buongiorno: l'incontro con Conte e il Napoli preferito alla Juventus

. Nella partita delle 15, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, ilsfiderà ilper quella che sarà la prima uscita dicontro il la formazione granata. Il difensore classe ’99 torna, infatti, a Torino, dopo che in estate era anche stato sondato dalla dirigenza della. Il giocatore, però, non aveva mai aperto a un possibile trasferimento in bianconero, visto il suo passato.Cresciuto in granata, col Toro nel cuore,: nelle giovanili è entrato a 7 anni e il suo talento gli ha, poi, permesso di arrivare in prima squadra, indossando anche la fascia da capitano. Gli sono bastate poche presenze in Serie A per entrare, con cui ha creato un legame che è da sempre andato anche al di là del campo.

Quando in estate lasi è fatta avanti per il difensore, reduce da una stagione di altissimo livello con il Toro, però,: “Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: in questo momento”. Una scelta dettata dal cuore e dalle emozioni vissute negli anni in granata.Nel momento dell’arrivo disulla panchina del Napoli, poi, il nome del centrale è stato fin da subito in cima alla lista delle richieste presentate dal tecnico salentino al numero uno De Laurentiis. Questo a conferma della crescita del giocatore. Per il gioco dell’allenatore ex Inter e Juventus tra le altre, infatti, la difesa ha sempre assunto un’importanza davvero rilevante e proprio per questo motivo, Conte ha deciso di puntare su un talento di prospettiva come Buongiorno. Di recente, poi, il difensore classe '99 ha anche svelato che per il suo trasferimento a Napoli, è stato decisivo un incontro casuale, avvenuto in un ristorante di Torino, proprio con l'attuale tecnico azzurro: ". Ci siamo parlati 10-15 minuti, dopodiché ci siamo sentiti qualche volta e".

