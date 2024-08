Torino, per la difesa in arrivo anche Maripan: le cifre e i dettagli

AFP via Getty Images

è molto vicino a diventare un nuovo calciatore del. La società diinfatti, sta chiudendo la trattativa con ilper l'acquisto del difensore cileno: restano da limare solamente alcuni dettagli tra le parti ma in casa granata filtra ottimismo sul fatto di poter chiudere in tempi brevi la trattativa. L'accordo tra il Torino e il Monaco è per un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro, la clausola si attiverà però solamente al verificarsi di determinate condizioni.Classe 1994, Maripan è da cinque stagioni al Monaco, dopo che in precedenza aveva giocato in Spagna con la maglia dell'Alaves. È un giocatore di esperienza, che può vantare anche numerose presenze con la nazionale del Cile con cui ha disputato anche l'ultima Coppa America.

Nel 3-5-2 diil difensore andrebbe a occupare il ruolo di braccetto di destra di difesa (ruolo in cui è già stato impiegato in passato) ma potrebbe agire anche come centrale nella linea a tre. Al Monaco ha avuto modo di conoscere e giocare insieme ama i due molto probabilmente si incontreranno appena a Torino essendo l'attaccante in uscita e in trattativa con