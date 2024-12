Torino, Vanoli: "Abbiamo trovato la quadra in difesa. Adams? Deve capire una cosa"

Getty Images

Al termine della sfida pareggiata 0-0 sul campo del, l'allenatore delPaoloha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni:- "E' stata una partita combattuta. Sapevo che sarebbe stato un campo difficile. Nel primo tempo siamo stati più lucidi ma meno produttivi. Nel secondo siamo stati bravi a provare ad andare cercare, stressando la loro linea difensiva, qualche cross. Ci è mancato il guizzo. Se Vojvoda mette dentro quel pallone giochi in un modo diverso. A livello tattico abbiamo fatto una buona partita. Ora abbiamo trovato una stabilità a livello difensivo e adesso il compito mio è trovare l'alchimia fra le punte".

- "Io dovrei cambiare la difesa? Sono sempre stato onesto in quello che guardo. Quando ci sono delle buone prestazioni,. Oggi abbiamo trovato una buona quadratura, oggi ho visto i quinti che non stavano in linea sulla loro linea difensiva però li abbiamo messi in difficoltà".- "Stava bene.. A metà campo abbiamo lavorato veramente bene ed era un reparto che volevo toccare il meno possibile. Non volevo perdere quell'equilibrio che mi ha dato Linetty, ma anche Gineitis e Ricci".

- "Ha fatto un grandissimo lavoro. A volte si guarda sempre davanti ma sapevamo benissimo l'importanza di questi punti e della partita".- ". Lavorando, anche lui può crescere".- "Io sono convinto che. Ma non solo in campo. Sono tutti particolari che devono aiutarti a crescere. Si può dar di più. A volte i tunnel in cui entri ti portano a frenesia e a volerne uscire a tutti i costi. Questo è il momento che stiamo attraversando. Stasera ho visto una squadra che vuole uscirne a tutti i costi".