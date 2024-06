Toromania: chiusa la telenovela Vanoli, ora serve un mercato a tutt'altra velocità

Getty Images

La telenovela riguardanteè finalmente giunta al termine. L’ingaggio del nuovo allenatore non è ancora ufficiale ma lo sarà nelle prossime, non ci sono più ostacoli da superare o conti da far quadrare. E ora che la questione tecnico è stata risolta, c’è una squadra da costruire. Non sempre in questi anni i tempi delle trattative sono stati ottimali eha più volte avuto giocatori importanti a campionato già iniziato, in particolare nelle sue prime due stagioni. Ma riuscire a iniziare il ritiro estivo il prossimo 17 luglio con una squadra che sia la più completa possibile sarebbe molto importante.

Certo la sessione di mercato non è cominciata nel segno della rapidità, come la lunga trattativa con ilper ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di Vanoli dimostra. Ora peròhanno un mese di tempo per riuscire a costruire la squadra che il neo allenatore dovrà guidare. Poi ci sarà tempo ad agosto per i ritocchi, per gli ultimi rinforzi (se necessari) ma l’ossatura del nuovo Torino dovrà essere pronto per il ritiro di Pinzolo.Anche perché c’è un gap da colmare con le squadre che sono arrivate davanti in classifica (senza considerare il Napoli, arrivato a pari punti ma con un potenziale decisamente superiore a quello del Torino) e il fattore tempo può essere importante soprattutto in una stagione come questa in cui molte squadre hanno cambiato la propria guida tecnica, dal Bologna alla Lazio, passando per il già citato Napoli e la Fiorentina.