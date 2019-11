Heung-Min Son era scoppiato a piangere dopo il fallo su André Gomes dello scorso turno di Premier League. Il portoghese - dopo l’intervento deciso dell’attaccante - si è procurato una frattura scomposta della caviglia destra che lo costringerà a un lunghissimo stop. Il coreano ha chiesto più volte scusa all’avversario per l’intervento, deciso ma non cattivo. E anche stasera, dopo aver segnato il 2-0 contro la Stella Rossa in Champions League, Son si è rivolto verso le telecamere e a mani giunte ha chiesto scusa, ad André Gomes.