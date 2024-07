Udinese-Aris Limassol: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Nuova amichevole per l', che in vista dell'inizio della prossima Serie A, se la vedrà con l'Aris Limassol. Sesta gara pre-campionato per la formazione friulana, dopo i successi con Bilje, NK Istra, Konyaspor, la sconfitta con il Colonia e il pareggio con il Wolfsberger. Il calcio d'inizio è stato spostato dalle 18 alle 16 e il match non si disputerà più a Gmund bensì a Seeboden.Partita: Udinese-Aris LimassolData: mercoledì 31 luglio 2024Orario: 16.00

Canale TV: Tv12Streaming: tv12.medianordest.itL'amichevole sarà trasmessa in esclusiva su Tv12. Per quanto riguarda la copertura dell'evento in streaming, si potrà seguire il test della squadra bianconera sul sito di Tv12 oppure sull'app dell'emittente friulana disponibile su smartphone e tablet.Il calcio d'inizio della gara amichevole è fissato per mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 16. In un primo momento doveva l'orario d'inizio era fissato alle 18, ma poi è stato anticipato di due ore.

: Padelli; Giannetti, Bijol, Benkovic; Ebosele, Lovric, Quina, Kamara; Samardzic, Brenner; Davis. Allenatore: Runjaic.: Zadro; Sane, Struski, Urosevic, Yago; Mayambela, Correia, Nikolic, Montnor; Gomis, Kokorin