Udinese, in arrivo Solet: potrebbe giocare contro l'Inter?

9 minuti fa



L'Udinese pesca sul mercato degli svincolati. Il club friulano è in trattativa con Oumar Solet. Il difensore francese classe 2000 ha rescisso il contratto col Salisburgo lo scorso 14 settembre, una volta già chiusa la campagna trasferimenti estiva. Quindi dovrà aspettare la riapertura del mercato a gennaio per poter giocare in una nuova squadra, ma nel frattempo potrà già allenarsi regolarmente.



Arrivato nell'estate del 2020 dal Lione per 4,5 milioni di euro, Solet ha raccolto 106 presenze con la maglia del Salisburgo segnando 4 gol e servendo 5 assist con 10 ammonizioni. Vincendo tre campionati di fila dal 2021 al 2023 e una coppa d'Austria nel 2022. Giocando al centro della difesa in coppia con il serbo Strahinja Pavlovic, passato al Milan per 18 milioni di euro.