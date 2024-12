Getty Images

Udinese-Napoli, gol di Neres o autogol di Giannetti? La decisione della Lega

Paolo D'Angelo

4 minuti fa



Al minuto numero 76 nel corso di Udinese-Napoli - gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A - la formazione allenata da Antonio Conte si è portata sul momentaneo 2-1 dopo una grandissima giocata di Neres, che ha poi trovato la deviazione di Giannetti, che ha beffato Sava. Quindi è gol dell'attaccante brasiliano o autogol del centrale argentino?



La Lega Serie A ha deciso di non assegnare il gol a Neres, ma bensì l'autogol al difensore dell'Udinese: il tiro del numero 7 azzurro, infatti, non era indirizzato verso la porta difesa da Sava e la deviazione del centrale dei bianconeri è stata decisiva.