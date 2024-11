Udinese, Runjaic: "Nel primo tempo non siamo esistiti, è un problema. Dobbiamo svegliarci"

Getty Images

Al termine della gara che ha visto l'Udinese sconfitta per 2-0 dalla Juventus, il tecnico dei friulaniha commentato a DAZN la prestazione della squadra: ", dobbiamo andare oltre i nostri limiti specialmente quando giochiamo contro squadre forti come la Juventus, l'Inter, o l'Atalanta la prossima settimana. Dobbiamo essere consapevoli che a volte puoi cambiare la partita nel secondo tempo. Il secondo tempo è stato meglio, ma alla fine la partita l'abbiamo persa".

"Non so, c'erano i presupposti per fare una buona partita, lo stadio era pieno, giocavamo in casa contro una squadra di altissimo livello. Quando vedi che perdi i primi duelli e non sei in grado di tenere palla, devi fare degli aggiustamenti, giocare in modo semplice. Non siamo stati in grado di farlo, e questo è anche compito dei giocatori: leggere la partita, riconoscere i ritmi, e adattarsi di conseguenza".OBIETTIVI STAGIONALI - "L'obiettivo dev'essere quello di giocare meglio la prossima partita. Dobbiamo focalizzarci sul presente, e il presente è l'Atalanta".