Getty Images

Udinese, Thuavin salta il Milan: come sta e chi gioca al suo posto

8 minuti fa



L’attaccante dell’Udinese non ha recuperato dall’infortunio: sarà dunque assente per la sfida di sabato contro il Milan



Arrivano brutte notizie in casa Udinese: nonostante gli sforzi profusi per recuperare, Florian Thauvin è costretto a saltare la gara contro il Milan, in programma sabato 19 ottobre alle 18:00. L’attaccante francese dei friulani non ha recuperato dall’infortunio e, quindi, il tecnico Kosta Runjaic dovrà di conseguenza fare nuovamente a meno dell’ex Marsiglia.



L’INFORTUNIO - Il transalpino non ha smaltito la contusione che lo aveva messo in dubbio nel corso delle scorse giornate e che ora gli preclude la partecipazione al match. Thauvin, ricordiamo, era uscito malconcio dalla sfida all'Inter, persa 3-2, per un fastidio muscolare. Al suo posto, Runjaic può schierare Brenner, di fianco a Lucca, con Davis che si accomoderà in panchina.