Udinese-Torino: formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Il lunch match della diciottesima giornata di Serie A è Udinese-Torino. Si gioca al Bluenergy Stadium. Le due squadre stanno vivendo momenti opposti e i risultati dell'ultima giornata ne sono la dimostrazione: i friulani hanno vinto 2-1 in rimonta contro la Fiorentina, i granata hanno perso in casa per 2-0 contro il Bologna.Partita: Udinese-TorinoData: domenica 29 dicembre 2024

Orario: 12.30Canale TV: DaznStreaming: Dazn: In casa Torino sono da valutare le condizioni di Walukiewicz, che era uscito in barella dalla partita contro il Bologna per dei problemi respiratori dovuti all'influenza, Vanoli in difesa ritrova però Coco, che contro il Bologna ha scontato il turno di squalifica. Il attacco il ballottaggio è tra Adams e Karamoh. Nell'Udinese il ballottaggio principale è in difesa dove Touré e Abankwah si contendono una maglia da titolare.Udinese (3-5-2) Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Adams. All. Vanoli.Udinese-Torino domenica alle ore 12.30 è trasmessa in diretta su Dazn. Non è invece prevista la diretta su Sky per questa partita.La diretta streaming di Udinese-Torino è su Dazn. Ricordiamo che alla piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca di Udinese-Torino è affidata ad Alberto Santi, il commento tecnico ad Alessandro Budel.