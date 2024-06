Uno subito, l'altro va aspettato. La Fiorentina è divisa fra Sorloth e Retegui

AFP/Getty Images

La Fiorentina continua imperterrita nella sua ricerca di un centravanti da regalare a Raffaele Palladino. Il nome emerso con maggiore forza nel corso di queste settimane è quello dima, nelle ultime ore, sta prendendo quota anche quello di, centravanti del Villarreal.- Come si legge stamani sul Corriere dello Sport, le valutazioni dei due calciatori sono sostanzialmente le stesse: sia il Genoa che gli spagnoli chiedono 30 milioni di euro per lasciar partire i rispettivi attaccanti. Quel che cambia, è la tempistica. Il genoano è oggi impegnato negli Europei e la trattativa potrebbe svilupparsi in un certo modo solo ad estate inoltrata. Dall'altro lato, invece, il norvegese potrebbe essere acquistato immediatamente.

- Quel che ha leggermente frenato la Fiorentina nella corsa a Retegui è la valutazione per un calciatore, uno scenario simile a quello per la trattativa che avrebbe dovuto portare Gudmundsson a Firenze lo scorso gennaio, quando poi non se ne fece di niente. La situazione resta in evoluzione.