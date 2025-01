Venezia, Pohjanpalo in lacrime saluta il Penzo: c'è il Palermo. Di Francesco: "Non dipende da me"

Ilesce con un pareggio per 1-1 dal derby contro il Verona in cui gli arancio-nero-verdi erano passati in vantaggio con un gol di Zerbin in apertura e in cui si sono fatti rimontare dal gol di Tchatchoua nella tarda ripresa. Tre punti persi nel percorso che sanno di beffa e che, a fine partita hanno aggiunto altro amaro per i tifosi con il proprio capitanoche potrebbe aver salutato per l'ultima volta i suoi tifosi.A fine partita, infatti, la squadra si è radunata e partendo dalla curva e poi facendo il giro dello stadio ha salutato e applaudito i tifosi presenti al Penzo.Questo potrebbe essere stato, infatti, il suo ultimo incontro in casa dato che la trattativa colprocede spedita.

Un triste saluto che non è passato inosservato e su cui si è espresso in conferenza stampa anche l'allenatore Eusebio Di Francesco:Quello che sarà è però virtualmente già scritto con l'offerta da 6 milioni di euro già consegnata dal Palermo al Venezia che salvo sorprese verrà presto accettata. Ccon il club che sta trattando su più fronti e, una volta trovato, libererà Iceman in direzione Sicilia.