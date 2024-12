Getty Images

In vista della super sfida di campionato tra, in programma lunedì sera alle 20.45, l'ex di turno Juan Sebastianha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni:- ". Ha battuto il Napoli in trasferta, è in crescita, l’ambiente è positivo e. È una formazione che attacca sempre, che cerca di mantenere il possesso del pallone e che, per recuperarlo in fretta, fa una buona azione di pressing".- ". Ha saputo costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Vuole essere protetto in difesa, vuole aggredire sulle fasce, vuole avere qualità e imprevedibilità in mezzo al campo. Bene, con pazienza, ha sistemato tutti i dettagli.".

- "Nonostante abbia perso nell'ultima gara di Champions, è una corazzata. Nessuno in Italia ha la rosa dei nerazzurri.e questo è un vantaggio. Inoltre, in gruppo ci sono veri campioni come Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dimarco., ma questo non significa che vincerà".