Verona, le pagelle di CM: difesa in seria difficoltà. Tengstedt il migliore

Getty Images

: su qualche uscita poteva fare forse qualcosa di più. Davanti a lui però, tanti errori dei compagni.: fa vedere qualcosa soprattutto in fase di ripartenza. Tenta di rattoppare i buchi lasciati dai compagni di reparto.: serata davvero sottotono come il resto dei compagni di reparto. Disattento nelle chiusure, si fa scappare alle spalle più di una volta sia D. Mota che Djuric.: troppi errori che sono costati caro alla squadra. Djuric fa quello che vuole, mentre anche in fase di impostazione butta via tanti palloni. Serata da dimenticare.

: parte abbastanza bene ma dopo una decina di minuti si perde tra le maglie avversarie.(dal 32' st: un primo tempo tutto sommato positivo. Nella ripresa però sparisce dal campo.(dal 17' s.t.: impatto sulla gara positivo, nonostante il momento concitato del match.): alti e bassi, comunque da premiare il carattere soprattutto nella metà campo avversaria. A volte però, troppo lezioso.: troppi errori in fase di ripartenza. Passaggi spesso fuori misura e poca profondità offerta ai compagni.(dal 17' s.t.: anche per lui impatto positivo.)

: il migliore dei suoi. Prova a inventarsi qualche giocata per far male agli avversari e risulta essere quello più pericoloso.: una gara giocata in modo elementare, senza rischiare troppo la giocata, quando forse sarebbe stato più opportuno fare.(dal 24' s.t.: nel primo tempo cerca di giocare più per i compagni, senza però rendersi particolarmente pericoloso sotto porta. Nella ripresa invece viene annullato dalla difesa avversaria.(dal 17' s.t.: entra ma non riesce ad avere un impatto sulla partita.)

: Verona impacciato che soffre soprattutto in difesa. Reparto completamente da rivedere.