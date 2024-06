Verona: Zanetti nel segno della continuità. Come giocherà il "nuovo" Verona?

Mondadori Portfolio via Getty Images

Paolo Zanetti è oramai cosa fatta. Il nuovo allenatore di Valdagno, dopo le panchine di Venezia ed Empoli è pronto ad iniziare questa nuova avventura in casa gialloblù.Operazione per la quale la società esprime la sua soddisfazione, dopo che Baroni ha deciso di accasarsi alla Lazio. La scelta di Zanetti è stata calcolata non solo su basi economiche, ma anche e soprattutto a livello tecnico, in modo tale da dare continuità tattica al gioco costruito dall'ex allenatore.uali elementi troveranno spazio nella nuova rosa?

La priorità comunque sarà data alle cessioni, senza le quali chiaramente il ds Sogliano non può di certo dedicarsi ad acquisti importanti. Detto ciò, Zanetti, sin dai tempi di Venezia, continuando per Empoli, ha sempre dimostrato che il suo modulo tattico preferito è sicuramente il 3-4-2-1, variando a volte la fase offensiva con due attaccanti supportati da un centrocampista avanzato o mezzapunta.Confermata la difesa a 3, il centrocampo sarà di nuovo il fulcro di gioco del nuovo Verona.sul quale ultimamente hanno fatto sondaggi Atalanta e Monza. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, i nomi che dovrebbero essere sicuri, a meno di sorprese, sono Serdar e Lazovic, seguiti da Duda e Fororunsho, sul quale Zanetti ha espresso apprezzamenti. Suslov invece sembra ad oggi destinato a partire, anche se farebbe molto comodo al nuovo allenatore. L'attacco è invece il settore più labile.Il solo Bonazzoli infatti non è abbastanza e se Zanetti opterà per la punta centrale, potrà certo ritrovare una sua vecchia fiamma come, ma dovrà fare i conti con una panchina troppo stretta.

a rosa dei giocatori è ancora da definire, con alcune pedine che resteranno ed altre, le più importanti, che dovranno essere ben rimpiazzate se si vuole venir incontro alle aspettative del nuovo allenatore.