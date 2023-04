Il conto alla rovescia è quasi terminato.(calcio d'inizioin diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity), partita valevole per le semifinali di ritorno in Coppa Italia.a Torino dello scorso 4 aprile, quando nel finalesu rigore ha risposto al vantaggio di. Quest'ultimo è stato squalificato per tre giornate dopo il pugno in faccia dato ad Handanovic, fermato per un turno sempre dal giudice sportivo. Il quale aveva inflitto una giornata di squalifica pure a Lukaku, poi graziato dal presidente federale Gravina.con la nuova formula delle Final Four. Oggi ricorre il 25° anniversario del fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo non fischiato da Ceccarini. Arbitra Doveri, assistito da Meli e Alessio con Mariani quarto uomo, Di Paolo e Di Martino al Var. Sono diffidati Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku da una parte; Perin, Danilo e Miretti dall'altra. In caso di cartellini salteranno per squalifica l'eventuale(giovedì sera si gioca il ritorno a Firenze dopo il 2-0 per i viola all'andata a Cremona).Portieri: Szczesny, Perin, PinsoglioDifensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, RuganiCentrocampista: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.Attaccanti: Chiesa, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (Cordaz, de Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Asllani, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.(3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. (A disp. Pinsoglio, Szczesny, Bonucci, Gatti, Rugani, Iling-Junior, Barrenechea, Miretti, Paredes, Pogba, Soulé, Chiesa). All. Allegri.Brozovic, Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez, Lukaku, Onana.Squalificato: Handanovic.Danilo, Miretti, Perin.Squalificato: Cuadrado.Arbitro: Doveri.Assistenti: Meli, Alassio.Quarto ufficiale: Mariani.VAR: Di Paolo.Assistente VAR: Di Martino.