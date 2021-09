All'Allianz Stadium di Torino andrà in scena questa sera il big match di Champions League fra Juventus e Chelsea, ecco alcune curiosità e statistiche.



Álvaro Morata - che ha segnato 24 gol in 72 presenze con il Chelsea in tutte le competizioni - ha messo a referto tre gol in quattro presenze di Champions League contro i campioni in carica, segnando due reti contro il Real Madrid nel 2014-15 e una contro il Liverpool nel 2019-20. Un solo giocatore ha segnato contro i campioni in carica in tre diverse stagioni: Didier Drogba nel 2004-05 (contro il Porto), 2006-07 e 2011-12 (contro il Barcellona).