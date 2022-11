Christian Vieri, alla sua Bobo TV, commenta così la ultime vittorie della Juventus in campionato: "Complimenti alla Juve: vincere sei partite di fila non è semplice. Dopo la sosta i bianconeri recupereranno Pogba, Chiesa e Di Maria: se giocheranno aggressivi e fisicamente staranno bene, la Juve può vincere lo scudetto, anche se è sotto di dieci punti dal Napoli. Se la squadra di Allegri si rimette in carreggiata ha la forza per vincere 7-8-9 partite di fila. Poi Kostic per me è tanta roba, fortissimo".