Violamania: la vittoria col Lecce conta più di quella col Milan. E se Palladino recupera anche Beltran è un capolavoro

GETTY

Se conosciamo un po' Firenze, siamo sicuri che, anche memori della gara dello scorso anno, i tifosi della Fiorentina non si sono tranquillizzati durante la partita col Lecce fino all'arrivo del cartellino rosso e della terza rete segnata da Cataldi. Perché quello in Salento era il classico trappolone in cui la Fiorentina, storicamente, rischia sempre di restare invischiata. In pochi avrebbero scommesso sul bottino pieno della Fiorentina col Milan, ma le sfide con le big si preparano da sole, considerando anche il fatto che la Fiorentina fino ad oggi aveva faticato soprattutto con le piccole, vedasi Monza e Venezia per conferma. Il 6 a 0 contro il Lecce conferma in maniera quasi inequivocabile che è nata finalmente la Fiorentina di Palladino.

- Al di là delle conferme degli uomini che fin qui avevano sempre risposto presente con le prestazioni come Kean, Dodò e Comuzzo, la sfida di ieri ha dato ottimi segnali a Palladino da parte di giocatori che fino ad oggi erano rimasti leggermente più indietro rispetto agli altri. E non ci riferiamo all'ottimo Cataldi, che ha sì sfoggiato una prestazione al limite della perfezione, ma che si è da subito dimostrato un elemento decisamente importante nello scacchiere viola. NoFinalmente, il Flaco ha fatto vedere sprazzi di quel giocatore estroso e brillante che era stato a Monza e che, fino a ieri, nessuno aveva visto a Firenze. Due gol utili, che fin qui ne avevano probabilmente minato il rendimento. la speranza è che per lui possa essere un nuovo inizio. Ma la notizia più bella di ieri arriva da beltran, calciatore che oggi si trova al centro di tante voci di mercato. Buttato nella mischia al posto dell'infortunato Gudmundsson (in bocca al lupo), l'ex River ha messo in mostra quella che è forse la sua miglior partita da quando si trova a Firenze. E con l'islandese ai box, adesso non mancheranno le occasioni per mettersi in mostra e confermarsi come elemento chiave della rosa, scongiurando anche quella che sarebbe potuta essere una cessione nella finestra di gennaio. Una rondine non fa primavera,