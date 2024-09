Vlahovic, horror show: difficoltà ed errori, il suo momento più buio alla Juventus

GETTY

No, non era né sorridente, né sereno. Non era tranquillo o positivo. Tutte le parole utilizzate danella conferenza stampa di ieri sera, ecco, sono state effetto placebo per la stampa: la verità è che Dusan Vlahovic ha fatto una fatica incredibile a imporsi all'interno di, sia dal punto di vista mentale, che dal punto di vista tattico. La decisione di toglierlo al 45', e di farlo per scelta tecnica, è quasi violenta: il miglior giocatore, quello più pagato, il centravanti osannato e mai messo in discussione, viene sostituito da un esterno e non c'è nemmeno un piano tattico diverso a supportarlo. Cortocircuito.

Oltre al momento di, il vero passaggio da fare è sui motivi che hanno portato Motta a decidere in questo senso, senza la classica minimizzazione post partita: anon è piaciuto il lavoro difensivo fatto sulla prima pressione, la confusione a più riprese nei pressi dell'area di rigore. Non ha funzionato nulla, della partita di DV9. Non ha funzionato nemmeno dargli unin più sulla trequarti, sganciando Koopmeiners pronto ricevere e a servirlo. No: Vlahovic è stato in una teca di vetro con le mani appoggiate ai bordi. Cercava di uscirne, ma senza avere gli strumenti. I traversoni piovuti con continuità non lo trovavano mai pronto, poiché sempre in ritardo nei guizzi ancor prima che nei movimenti.

I numeri della partita parlano in maniera così cristallina da non lasciare alcuno scampo al serbo. Nessun passaggio chiave dopo i due assist in Champions, tre palle perse e neanche mezzo duello vinto su tre tentati. Buongiorno gli ha costruito una ragnatela perfetta e lui neanche provava a divincolarsi. Troppo sfiduciato e troppo incline a bersagliarsi per guardare oltre. Mentre il primo tempo scivolava via, un paio di urlacci di Thiago sono stati praticamente profetici: l'idea del mister è maturata dopo il contropiede che ha portatoal destro e alla parata di Di Gregorio.Che dovrà riazzerare, ripartire, risorgere. Quante volte l'abbiamo già scritto e quante volte l'avete già letto: nel classico ciclo della sua stagione, questo è il momento più basso di tutti. Ma mai era stato messo così in discussione dalla guida tecnica, a maggior ragione senza una valida alternativa...