Una notizia nell'aria da giorni, anticipata da Calciomercato.com . I bianconeri, grazie alla proficua collaborazione con Mino Raiola, agente del classe 2000, sono riusciti a strappare il terzino destro al Flamengo, club con cui Wesley non giocava da quasi un anno, dalla decisione di non rinnovare il contratto in scadenza., come testimoniato dalla foto pubblicata sul suo account Instagram con il messaggio: "Dio ha una nuova storia per me". Uno scatto che ha ricevuto tanti like e commenti da parte di altri calciatori brasiliani, due su tutti Vinicius Junior (oggi al Real Madrid) e Lucas Paquetà, ex compagni di Wesley nel Flamengo. Una foto che, dopo qualche ora, il giovane ha però cancellato dal suo profilo.