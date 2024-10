Wilshere lascia l'Arsenal e inizia la carriera da primo allenatore: ufficiale

Getty Images

Reduce dal pareggio per 2-2 sul campo del Preston, la squadra è settima in classifica (appena sotto la zona playoff) nel campionato di seconda divisione inglese con 17 punti in 11 giornate. Wilshere prende il posto del danese Johannes Hoff Thorup e debutta in panchina domenica pomeriggio in casa contro il Middlesbrough.- Il Norwich City è lieto di annunciare la nomina di Jack Wilshere come allenatore della prima squadra.

Wilshere, che lavorerà a fianco dello staff tecnico di Johannes Hoff Thorup, arriva dall'Arsenal, dove è stato allenatore capo dell'Under-18.Come giocatore, è stato un prodotto dell'accademia giovanile dell'Arsenal e ha continuato a fare 197 presenze senior, segnando 14 gol e vincendo due FA Cup.Ha fatto la storia durante la stagione 2008/09 quando Arsene Wenger gli ha fatto fare il suo debutto in Premier League contro il Blackburn Rovers a soli 16 anni, rendendolo il più giovane esordiente dell'Arsenal in campionato.Durante la sua carriera, Wilshere ha goduto di periodi di prestito con il Bolton Wanderers, dove ha segnato il suo primo gol in Premier League, e l'AFC Bournemouth.

Dopo il periodo all'Arsenal, ha continuato a giocare per il West Ham United, è tornato al Bournemouth e ha giocato per un periodo con la squadra danese dell'Aarhus prima di ritirarsi dal calcio professionistico nel 2022.A livello internazionale, Wilshere ha collezionato 34 presenze con l'Inghilterra e ha segnato due gol.Dopo l'annuncio del suo ritiro, è rapidamente passato ad allenare, prendendo in carico l'Under 18 dell'Arsenal meno di una settimana dopo. Nella sua stagione di debutto da allenatore, ha guidato la squadra alla finale della FA Youth Cup 2022/23.

- Wilshere ha dichiarato: "Sono felice di entrare a far parte del Norwich City. È un'opportunità fantastica in un club molto impressionante, e che è arrivata al momento giusto per far progredire la mia carriera da allenatore in un ambiente da prima squadra.Quando ho incontrato il direttore sportivo Ben Knapper e Johannes, sono rimasto davvero colpito dalla loro visione e dai loro piani per il club. Ho sentito molto parlare dell'ambiente attorno al club e le strutture del centro di allenamento sono di prima classe.Sento di aver imparato così tanto durante il mio periodo da allenatore dell'Arsenal e sarò per sempre grato per quell'esperienza. Ora non vedo l'ora di lavorare con lo staff tecnico e i giocatori e non vedo l'ora di iniziare".