Getty Images for DFB

Max Dowman is now the youngest goalscorer in UEFA Youth League history!

MAX DOWMAN - 14 YEARS, 8 MONTHS & 19 DAYS

Youssoufa Moukoko - 14 years, 11 months & 3 days

Rayan Cherki - 15 years, 1 month & 2 days

Naci Ünüvar - 15 years, 3 months & 6 days

Sander Evjen-Brostrøm… pic.twitter.com/BxEe2fmlE0 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 19, 2024

Spettacolo nella: i felsinei hanno recuperato la gara contro lo Shakhtar Donetsk rinviata ieri per via della pioggia, ma haPoco prima, grande vittoria pergol di Comi, Fiogbe, Steffanoni, Artesani. Da segnalare, anche se ininfluente ai fini del risultato, il gol diper i Gunners: si tratta di un classe 2009, che quindi non ha nemmeno