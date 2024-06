Zirkzee: "Quando ricevi la chiamata e lasci Disney per gli Europei...". Lo ha avvisato Kia Joorabchian

Joshua Zirkzee with his agent Kia Joorabchian when informed about Dutch national team calling him for the Euros.



“When you have to leave Disney for the Euros”, he has posted. pic.twitter.com/oVldMaQ813 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

, quando il ct dell’Ronald Koeman, dopo aver registrato i pesanti forfait a metà campo di De Jong e Koopmeiners e l’ultimo acciacco in ordine di tempo di Brobbey, ha deciso di richiamare in fretta e furia l’attaccante di proprietà del Bologna dalle vacanze negli Stati Uniti per viaggiare in direzione della Germania e aggregarsi al resto del gruppo. Che domenica 16 giugno farà il suo esordio, contro la Polonia, ad Euro 2024.E il diretto interessato, peraltro al centro dei rumors di mercato in ottica Milan nelle ultime settimane, ha scelto un modo simpatico per annunciare il suo imminente approdo nel ritiro degli oranje di Wolfsburg. Attraverso una storia su Instagram,Joshua Zirkzee si trovava infatti nelle scorse ore a Orlando, in Florida, dove stava trascorrendo parte delle sue vacanze.L’attaccante classe 2001, reduce da una stagione con 11 reti in 34 presenze in Serie A, ha giocato la sua ultima partita lo scorso 11 maggio contro il Napoli, nella quale si procurò un infortunio muscolare che gli ha impedito di prendere parte alle ultime due giornate di campionato. Con la nazionale olandese, che affronterà nell’ordine Polonia, Francia e Austria, Zirkzee ha collezionato invece soltanto una convocazione ma non ha ancora debuttato ufficialmente.