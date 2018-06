Ha salutato la Russia col suo Marocco, e a breve saluterà l'Ajax. Sono giorni caldi questi per Hakim Ziyech, l'esterno che Monchi e Di Francesco inseguono da mesi per rinforzare il pacchetto offensivo (e all'occorrenza pure il centrocampo). Il marocchino - nato però in Olanda e quindi col doppio passorto - chiede da tempo di essere ceduto e ha già un accordo con la Roma. Ieri Ziyech è sbottato così: "A volte sembra che io affronti soltanto il mio diretto avversario, oppure che semplicemente perda palla. Le statistiche potrebbero dire questo, ma c’è un’altra statistica che dimostra come io recuperi più palloni di tutti – ha detto in un’intervista a Voetbal International -. Si tratta di come guardi un giocatore, ti concentri sulle cose positive o sulle cose negative? E' un teatro, ho chiuso con tutto questo”.



LE CIFRE - Ziyech è in contatto con Monchi ormai da dopo gennaio e ha detto sì a un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Su di lui c'è pure qualche club della Premier, ma la Roma è il club che si è mosso prima e meglio. Inoltre Ziyech ha ricevuto ottimi recensioni dal compagno di nazionale Benatia. Non facile sarà però trovare l'intesa totale con l'Ajax che è disposta a scendere a 35 milioni, non uno di più. Ed è già un bello sforzo vista la richiesta iniziale di 45. Tra i due club inoltre i rapporti sono buoni dopo l'affare Kluivert anche se non tutti all'Ajax hanno gradito l'atteggiamento di Raiola nella trattativa. Nei prossimi giorni Monchi proverà un nuovo assalto avvicinandosi a 30 milioni più bonus, ma prima vuole conoscere l'evoluzione della situazione Alisson. L'Ajax intanto si prepara all'addio e ieri ha ufficializzato l'acquisto di Tadic che prenderà proprio il posto del marocchino.



ADDIO IMMINENTE - L’allenatore dei ‘lancieri’, Erik Ten Hag intanto si è già rassegnato: "So che ha già un altro accordo. E’ una grande perdita. Se ami il calcio, ami Hakim Ziyech – ha assicurato a Voetbal International –. A prescindere dalle sue qualità tecniche, è la sua intelligenza calcistica a renderlo così forte. Inoltre ha l’attitudine per correre tanto: tutto questo lo rende speciale. Mi sarebbe piaciuto tenerlo con me all’Ajax, questo sia chiaro. Penso che gli avrei potuto ancora insegnare qualcosa. E’ un giocatore completo, ma se devo menzionare una caratteristica nello specifico è la sua potenza nell’uno contro uno. Spesso non puoi sfuggirgli, soprattutto se guardi alla pura potenza. Se si manterrà su questi livelli all’estero? Se sei il migliore in Olanda, non penso che avrai problemi”. Un vero e proprio addio.