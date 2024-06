Il padre di Hummels apre all'Italia: "Basta che Mats possa raggiungere Monaco in poche ore"

Getty Images

Hermann, padre e agente del difensore del Borussia Dortmund Mats, ha parlato a dotsport.it in merito al futuro del figlio, in scadenza con i gialloneri dopo una stagione da protagonista:“Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con il Borussia Dortmund che ha la precedenza. Mats ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il BVB, valuteremmo altre offerte.. Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”.

Sebastian, ex centrocampista e direttore sportivo del Borussia Dortmund, è stato sentito da ilromanista.it: “Dobbiamo prima elaborare il dolore per la sconfitta in finale di Champions League. Non vanno prese decisioni in questi momenti. Aspettiamo qualche giorno e poi vediamo cosa succede. Ci incontreremo nei prossimi giorni per capire cosa fare. Al momento non c’è un piano definito, ne dobbiamo parlare con il giocatore”.in tutte le competizioni tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League, con. Memorabile la rete nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, stoica la prestazione nella finale di Wembley pur persa 0-2 contro il Real Madrid. Adesso è tempo di prendere una decisione sul prossimo futuro.