Getty Images

Amoruso stronca Palladino: "Col Napoli pensavo fosse impazzito. E' in confusione"

16 minuti fa



L'ex difensore Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento ella Fiorentina non risparmiando critiche a Raffaele Palladino: "Gudmundsson? Non so cosa aspettarmi da lui, da quando è qui non ha mai fatto 90 minuti interi. Anche domenica non ha fatto una partita eccezionale, meglio di altre, ma nulla di che. Non l’avrei tolto perché è l’unico uomo di fantasia che c'è in rosa e Beltran non cambia nulla”



PALLADINO - “A lui manca Bove poi va in conferenza e ti dice che lo sostituisce con Sottil. Uno fa il centrocampista e l’altro è un esterno, è normale che le cose non vadano bene, non puoi fare un cambio del genere: vuol dire che sei in confusione. Ho visto la formazione contro il Napoli e ho creduto che fosse impazzito perché non puoi improvvisare la difesa a 3 contro di loro, qualsiasi strategia tu abbia in mente, infatti hai preso una mazzata che ti ha demoralizzato molto ed ora è difficile uscirne perché domenica hai una partita difficilissima e tu non stai affatto bene