Araujo, l'agente è a Barcellona: ore caldissime fra Juventus e rinnovo

La telenovelanon è ancora destinata a concludersi per la. Il difensore uruguaiano del Barcellona resta un obiettivo concreto diper rinforzare la propria difesa, ma il club catalano, almeno per ora, vorrebbe provare a trattenerlo prolungando il suo contratto ine, solo in caso di esito negativo valutare una cesione., agente del calciatore con la sua Excellence Sport, che è la stessa agenzia che ha curato l'intermediazione per, è tornato a Barcellona. In queste ore sta incontrando il club catalano che sta provando ad offrire al calciatore, che guadagna 6 milioni di euro a stagione e il cui contratto scadrà al termine della prossima annata, un prolungamento alzando la proposta a 10 milioni di euro netti a stagione, ma con una clausola rescissoria relativamente bassa al suo interno.

Il giocatore sa che sebbene in Coppa del Re sia tornato titolare, potrebbe non essere così nel prossimo futuro mentre a Torino con Thiago Motta giocherebbe un ruolo molto più centrale.che finora ha spinto solo per un prestito con diritto di riscatto. La trattativa, in sostanza, deve ancora partire, ma Giuntoli non ha mollato la pista.