AFP via Getty Images

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha selezionato i direttori di gara per le partite della 13ª giornata di campionato in Serie A.sempre al Var per Cesena-Reggiana e Palermo-Sampdoria. Ecco tutte le scelte.(sabato 23 novembre ore 15): arbitro Colombo, assistenti Dei Giudici e Ceccon, Fourneau quarto uomo, Serra e Marini al Var.(sabato 23 novembre ore 18): arbitro Chiffi, assistenti Peretti e Baccini, Zufferli quarto uomo, Mazzoleni e Paterni al Var.

(sabato 23 novembre ore 20.45): arbitro Manganiello, assistenti Preti e Bhari, Massimi quarto uomo, Meraviglia e Mariani al Var.(domenica 24 novembre ore 12.30): arbitro Sozza, assistenti Tolfo e Di Monte, Feliciani quarto uomo, Marini e Nasca al Var.(domenica 24 novembre ore 15): arbitro Marchetti, assistenti Meli e Alassio, Santoro quarto uomo, Mariani e Serra al Var.(domenica 24 novembre ore 15): arbitro Abisso, assistenti Cecconi e Zingarelli, Prontera quarto uomo, Dionisi e Mazzoleni al Var.(domenica 24 novembre ore 18): arbitro Massa, assistenti Rossi e Perrotti, Tremolada quarto uomo, Paterna e Fabbri al Var.

(domenica 24 novembre ore 20.45): arbitro Rapuano, assistenti Bindoni e Tegoni, Cosso quarto uomo, Pezzuto e Maresca al Var.(lunedì 25 novembre ore 18.30): arbitro Marinelli, assistenti Lo Cicero e Cortese, Perri quarto uomo, Fabbri e Maresca al Var.(lunedì 25 novembre ore 20.45): arbitro Pairetto, assistenti Mondin e Garzelli, Ayroldi quarto uomo, Di Bello e Meraviglia al Var.