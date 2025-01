Sampdoria, operato Tutino: fuori tre mesi. Niang titolare con il Mantova?

Getty Images

Tra le tante difficoltà e le brutte notizie che hanno colpito lain questo periodo c'è anche quella che ha coinvolto Gennaro. Il numero 10 blucerchiato, uscito portato in spalle dallo staff sanitario doriano durante la partita con il Cesena, ha rimediato unaper ridurre la rottura. Il giocatore ex Cosenza è stato sottoposto con successo ieri ad un'operazione presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, sotto alla supervisione dell’equipe della professoressa Giulia Favilli.

Nei prossimi giorni, Tutino inizierà il percorso di, con l’obiettivo di tornare a disposizione entroIl suo rientro in campo è quindi previsto per la primavera, probabilmente ad aprile, in tempo per il rush finale del campionato. L’assenza di Tutino obbligherà quindi la Sampdoria a puntare subito sul contributo di Mbaye, appena arrivato alla corte di Semplici. Il senegalese, nonostante una prestazione opaca contro il Cesena, viene dipinto come in buona condizione fisica. Dopo l’esperienza al Wydad Casablanca in Marocco e alcune settimane di allenamenti individuali, l’ex attaccante di Empoli e Milan deve ancora trovare il ritmo giusto per la Serie B. Tuttavia, il suo talento potrebbe rivelarsi un’arma importante per i blucerchiati.

Sabato, nella sfida contro il Mantova,. In un reparto offensivo che attende ulteriori rinforzi dal mercato, il suo inserimento rapido sarà cruciale per compensare l’assenza di Tutino e per mantenere vive le ambizioni della Sampdoria in questa delicata fase della stagione.