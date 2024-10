Atalanta-Celtic Youth League: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

con calcio d'inizio mercoledì 23 ottobre alle 12.30 allo stadio Comunale di Caravaggio è una gara valevole per la terza giornata dellache segue il nuovo format ideato per la nuovaI nerazzurri di Giovanni Bosi non stanno rendendo al meglio in campionato dove l'ultima vittoria risale al 23 settembre, ma in Europa dominano e svettano dietro soltanto all'Inter in vetta alla classifica in virtù delle vittorie ottenute per 4-1 sull'Arsenal e per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk. A Bergamo arriva il Celtic che ha all'attivo una pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Dortmund e una vittoria importante con lo Slovan Bratislava.

Partita: Atalanta Primavera-Celtic Under 19Data: mercoledì 23 ottobre 2024Orario: 12.30Canale TV: UefaTvStreaming: UefaTv(3-5-2): Zacchi; Tavanti, Bilac, Gobbo; Idele, Steffanoni, Bonanomi, Riccio, Bonsignori; Camara, Fiogbe.(4-3-3): Rice; Donovan, Agbaire, Robertson, Frame; Bonnar, Ure, Turley; Dede, Cummings, Hatton.La sfida fra Atalanta Primavera e Celtic U19 non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà visibile attraverso l'app di UefaTv. Anche in Streaming la gara sarà trasmessa su smartphone, tablet e pc attraverso l'app e il rispettivo sito web.