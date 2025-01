La frase sibillina dista risuonando nella piazza bergamasca. Una rosa non così tanto lunga in attacco, un mercato che a gennaio potrebbe portare a termine quel che non si è riusciti a finire ad agosto. Nonostante il recupero imminente di Scamacca,A fine ottobre, non solito a sbilanciamenti o chiacchiere di mercato, aveva svelato: “figlio di una famiglia prestigiosissima. È un ragazzo che ovviamente l’Atalanta deve seguire, sicuramente l’Atalanta lo sta monitorando". Maldini JuniorDuttile come piace a Gasp, che potrebbe farlo giocare in versione trequartista, ma anche seconda punta e mezzala offensiva. Non solo, è giovane, ha 23 anni, e sfiora i 190 cm, perfetti per sfruttare la nuova caratteristica nerazzurra, il colpo di testa sotto porta. A, in un ambiente paziente, lontano da pressioni continue. I Percassi per lui, che finora ha collezionato 1 gol e 1 assist in 15 gare di Serie A, sarebbero pronti a sborsare i 6 milioni.per l’attaccante del Sassuolo si tratta anche per un prestito semestrale con un successivo diritto di riscatto.

Per dare il cambio allo stacanovista del centrocampol’Atalanta avrebbe messo nel mirino per gennaio un giovane mediano. Si tratta del ventitreenne danese: i liguri lo valutano intorno ai 20 milioni, ma nella trattativa per portarlo a Bergamo (il giocatore gradirebbe il trasferimento) potrebbe essere inserito lo stesso, che in nerazzurro non ha trovato spazio.